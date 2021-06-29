"Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu" 2 Temmuz'da başlayacak

Bursa'nın değerlerini dünyaya tanıtmak ve turizmi geliştirmek için 2021 yılını Bursa için "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" ilan eden Büyükşehir Belediyesi, bu temaya yönelik etkinlikler kapsamında "Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu" düzenleyecek.

Bursa'nın değerlerini dünyaya tanıtmak ve turizmi geliştirmek için 2021 yılını Bursa için "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" ilan eden Büyükşehir Belediyesi, bu temaya yönelik etkinlikler kapsamında "Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu" düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre organizasyon, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle 2-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Dijital (sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olarak tek bölüm olan maratonda tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecek. Fotoğraf maratonu katılım başvuruları, 2 Temmuz Cuma günü saat 09.00'da başlayıp 4 Temmuz Pazar saat 20.00'de sona erecek. Müracaatlar, Bursa UNESCO Meydanı'ndaki (Tarihi Belediye binası yanı) kayıt masasında başvuru formu doldurularak yapılacak.

Bursa Fotoğraf Maratonu kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesiyle başlayarak 4 Temmuz'da son fotoğraf yüklemesi yapılmış olacak. Maratona katılan eserler 9 Temmuz'da değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar da 10 Temmuz'da açıklanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinospark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısıyla, "Bursa'nın Hanları, Tarihi Dokusu ve İpek" temalı Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu ile ilgili detayları paylaştı.

Kentin tanıtımına katkı sağlamayı, tarihi güzelliklerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Aktaş, "Bu vesileyle şehir dokusu ve şehirde sosyal yaşam gibi unsurların, fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınmasına olanak sağlanmış olacak. Aynı zamanda şehrimizin görsel arşivini destekleyip geleceğe miras bırakırken fotoğraf sanatına ilgi duyan fotoğrafseverlerin Bursa'da buluşmasına imkan sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Toplam 50 bin lira ödül

Katılımın ücretsiz olduğu ve her katılımcının en fazla 4 sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle katılabileceği maraton, seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcileriyle birinci dereceden yakınları dışında Türkiye'de yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açık olacak.

Seçici kurul, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sait Liman, fotoğraf sanatçısı Cengiz Karlıova, sanatçı-küratör Denizhan Özer, fotoğraf sanatçısı-küratör Fahrettin Beceren, fotoğraf sanatçısı/EFİAP Savaş Şener ve BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş'tan oluşuyor.

Maratonun birincisi 10 bin, ikincisi 6 bin ve üçüncüsü de 4 bin lirayla ödüllendirilecek. 3 mansiyona 2 biner, kurum özel ödülüne 2 bin, jüri özel ödülüne 2 bin ve sergilemeye değer görülen 40 esere de 500'er lira olmak üzere 50 bin lira ödül verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan