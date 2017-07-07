Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce başlatılan "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamındaki Kütahya çalıştayı yapıldı.



Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, projenin 2013 yılında başladığını hatırlatarak, ülke genelindeki biyolojik çeşitliliğin korunması için projenin büyük önem taşıdığını söyledi.



Türkiye'nin, biyolojik açıdan son derece önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Nayir, şöyle konuştu:



"Bulunduğumuz coğrafya olan Anadolu, kendisine bahşedilmiş nimet açısından bir başka kıta ile kıyaslanabilecek büyüklüğe sahip. Bizim biyolojik çeşitliliğimiz Avrupa'nın bir devletiyle kıyaslanmıyor. Neredeyse Avrupa'nın tamamıyla kıyaslanacak bir zenginliğe sahip. Bunun farkında olmamız lazım. Zamanında bu ülkede hüküm sürmüş kadim medeniyetlerin yer altında kalan hususlarının tespitini Avrupalı gelmiş yapmış. Bizim arkeolojik kazılarımızın çoğu Alman kaynaklı. Biraz önce öğrendik ki bizim biyolojik çeşitliliğimizi de yine Avrupa tespit etmiş. Bu bizim için bir eksikliktir. Eksik olan kısımların bizim tarafımızdan tamamlanması geleceğe daha da ümitle bakmamızı sağlayan bir husustur."



"Nuh'un Gemi·si· Projesi i·nsanlığın geleceği·ni· kurtaracaktır"



Türkiye'nin biyolojik zenginliğinin kayıt altına alındığı "Nuh'un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı" projesine de değinen Nayir, şöyle devam etti:



"Burada ortaya çıkan zenginlik 7'den 70'e milletimizin tamamına yansıyacak bir zenginlik olacak. Biyolojik çeşitlilik deyince aklımıza bu konudaki hırsızlıklar, kaçakçılık da geliyor. O da bize önemli bir görev olarak kendi alanımızda bizim var olan zenginliğimizin kaçak yollardan yurt dışına çıkarılması da bizim kaybımız. Buna da engel olmak için kolluk birimlerimizin gayretleriyle korunan ve nakli yasak olan hususlarda da gerekli çalışmayı yapıyoruz. Buradan elde edilen sonuçların herkesin ulaşabileceği 'Nuh'un Gemisi' adlı veri tabanına işlenmesi söz konusu. Dini inançlarımıza göre bir Nuh tufanında insanlığın devamını sağlayacak olan her canlıyı birleştiren Nuh'un gemisinin buradaki bütün bilgilerin, verilerin de kaydolacağı bir veri tabanı olması da bu işin önemine dikkat çekme açısından çok önemli. Böyle bir gemiye kaydolmak insanlığın geleceğini kurtaracaktır diye düşünüyorum."



"33 i·li·mi·zde proje çalışmaları tamamlandı"



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyoçeşitlilik Daire Başkanı Hüseyin Avni Çatal da proje kapsamında Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik haritasının oluşturulmasını amaçladıklarını belirtti. Çatal, şunları kaydetti:



"Canlıların tamamı biyolojik çeşitliliğin içerisinde. Dünyada 3 milyon civarında tür tespit edilmiş ama tespit edilemeyen tür sayısının 400 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Dünyada her gün yüzlerce, binlerce tür tespit ediliyor. Türkiye'ye, Anadolu'ya baktığımızda hangi türümüz, ne miktarda nerede var yakın zamana kadar bilmiyorduk. Türkiye'de ilk derli toplu bir çalışmayı İngiliz Prof. P. H. Davis yapmıştır. Ancak yeterli değildir. Çalışmalar yapılıyor ancak parça parça. Bir bütün olarak çalışma ilk defa 2013 yılında Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun öncülüğünde 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' başlatıldı. 27 milyon lira bütçeli proje bakanlığımızın en önemli projelerinden biri. 2018 yılında tüm illerimizdeki çalışmaları tamamlamış olacağız. 33 ilimizi tamamladık diğer illerimizde çalışmalarımız devam ediyor."



Konuşmaların ardından Flora Damarlı Bitkiler Uzmanı Doç. Dr. Selami Selvi, Kütahya'nın florasının genel durumu hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.



Çalıştaya, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdür Yardımcısı Mücahit Eracar, projede görev alan uzmanlar ve akademisyenler katıldı.