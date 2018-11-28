Ulusal Bilgi Politikaları Kongrede Ele Alınacak

Türkiye'nin hafızasını oluşturan kütüphane, müze ve arşivlerde sunulan hizmetleri geliştirmek üzere sektör paydaşları, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yarın Antalya'da bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kütüphane, müze ve arşiv yöneticileri için geçen yıllarda özel sektör tarafından düzenlenen etkinlik, bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda "Ulusal Bilgi Politikası" ana temasıyla gerçekleştirilecek.

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM'18) adı altında 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Antalya Belek'te bir otelde gerçekleştirilecek etkinlikte, Türkiye'nin ulusal bilgi politikaları ele alınacak.

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı'nın detaylı bilgi ve taslak programına www.kam18.org internet adresinden ulaşılabilecek.