Ulusal Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Samsun'da Başladı

Ulusal Akıl ve Zeka Oyunları Mangala ve Koridor Oyunları Turnuvası, Samsun'da başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı etkinleri kapsamında, Ulusal Akıl ve Zeka Oyunları Mangala ve Koridor Oyunları Turnuvası düzenledi.

19 Mayıs Gençlik Kampında yapılan turnuvaya, 32 ilden 66 öğrenci katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşan Samsun Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, akıl ve zeka oyunlarının ülke genelinde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Organizasyona 32 ilden öğrencilerin katıldığını aktaran Erdin, başarılı öğrencileri ödüllendireceklerini dile getirdi.

Turnuvanın sonunda öğrencilere, milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı Tütün İskelesi, Bandırma Vapuru, Amazon Köyü ve Panorama Dijital Gösteri Merkezi'nin gezdirileceği bildirildi.

Kaynak: AA