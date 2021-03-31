Ulus'taki mektup projesiyle öksüz ve yetim çocuklar sevindirildi
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Ulus'taki mektup projesiyle öksüz ve yetim çocuklar sevindirildi

Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel
Ulus'taki mektup projesiyle öksüz ve yetim çocuklar sevindirildi

Ulus Kaymakamlığınca başlatılan mektup kampanyasıyla öksüz ve yetim çocuklara sürpriz yapıldı.

Ulus Kaymakamlığınca başlatılan mektup kampanyasıyla öksüz ve yetim çocuklara sürpriz yapıldı.

Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yürütülen kampanya kapsamında ilk olarak çocuklara mektup yazılarak istekleri soruldu.

Mektubunda, "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Devletimizin ve milletimizin aydınlık geleceğinin ikbal ışığı ve yıldızısınız. Sizin, devletimiz ve milletimiz için ne kadar kıymetli olduğunuzu düşünerek, şanlı bayrağımızın gölgesinde hep güler yüzünüzle başarılara koşacağınıza inancım tamdır. Ailenden senin için ne almasını isterdin? Bu isteğini bizimle paylaşman için mektubunu bekliyorum." sözlerine yer veren Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, çocuklardan isteklerini öğrendi.

Çocuklardan gelen cevaplar sonucunda bisiklet, tablet, bilgisayar ve oyuncak istekleri yerine getirildi.

Kaymakam Kılıç, çalışmayla öksüz ve yetim çocukları bir nebze de olsa sevindirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocukların gelecekte ülkede söz sahibi olacaklarını vurgulayan Kılıç, "Bu tarz projelerle onları aydınlık geleceğe taşımak ve hazırlamak bizim görevimiz. Hepsiyle gurur duyuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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