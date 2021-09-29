Ulus'ta muhtar ve azalara afet farkındalık eğitimi verildi - Haberler
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Ulus'ta muhtar ve azalara afet farkındalık eğitimi verildi

AA / Akif Yaman - Haberler | Güncel
Ulus'ta muhtar ve azalara afet farkındalık eğitimi verildi

???????Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Ulus ilçesinde muhtar ve azalara afet farkındalık eğitimi verildi.

ULUS, BARTIN (AA) - ??????? Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Ulus ilçesinde muhtar ve azalara afet farkındalık eğitimi verildi.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki eğitimlerin İçişleri Bakanlığınca 2021'in "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Eğitimlerin afet zararlarının en aza indirilmesi ve tedbirlerin artırılmasında çok büyük fayda sağlayacağını vurgulayan Kılıç, "11 Ağustos'ta ilçemizde yaşanan afetten sonra bu eğitimlerin önemi daha da anlaşılmıştır. Bu kapsamda ilçemizde afet eğitimleri devam edecektir. Bu eğitimleri veren AFAD İl Müdürlüğüne ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

AFAD personeli, Kumluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile devam eden eğitimlerde, çığ, heyelan, sel, deprem, yangın, arama, kurtarma, koruma ve afet bilinciyle ilgili muhtar ve azalara bilgi verdi.

Eğitimlerde deprem, tahliye, yangın önleme ve söndürme tatbikatı da yapıldı.

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AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri
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