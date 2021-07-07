Ulus'ta Kurban Bayramı ve turizme yönelik güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Ulus Kaymakamlığınca Kurban Bayramı ve turizme yönelik güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Ulus Kaymakamlığınca Kurban Bayramı ve turizme yönelik güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç'ın başkanlığında kaymakamlık salonunda yapılan toplantıda, yaz sezonu ve Kurban Bayramı için ilçeye gelecek misafirlerin oluşturabileceği yoğunluk nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve güvenlikle ilgili tedbirler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Kılıç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlamaların kaldırılmasının ilçe sakinlerini ve gelecek misafirleri rehavete düşürmemesi gerektiğini söyledi.

Salgının hızı azalsa da henüz bitmediğine dikkati çeken Kılıç, şöyle konuştu:

"Ticari, sosyal ve kültürel hayatta maske, mesafe ve hijyen kurallarına ve asayişin bozulmamasına özen göstermek gerekir. Kolluk kuvvetlerimiz, daire amirlerimiz, esnaf odası başkanımız, STK ve otel temsilcileri ile yaptığımız bu toplantı neticesinde aldığımız tedbirlerle ilçemizde huzurlu, sağlıklı, birlik ve beraberlik içinde bir bayram geçireceğimize inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman