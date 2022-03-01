Ulus'ta İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - ??? Bartın'ı ???? Ulus ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Kılıç, gazetecilere, toplantıda kurumların performanslarını değerlendirip hizmet kalitesinin artırılması noktasında dikkat edilmesi gereken konularda kurum müdürlerine gerekli talimatları verdiklerini söyledi.

Kurum çalışmaları ve başarı ölçeklerinden yola çıkarak hedeflerini yeniden gözden geçirdiklerini aktaran Kılıç, "Devletimizin tüm kurumlarımız aracılığıyla ilçemiz nezdinde milletimize sunduğu hizmetlerdeki kalite devamlılığı ve vatandaşlarımızın memnuniyetlerinin devam ettirilmesi hususunda gerekli çalışmalarımızı ve planlamamızı yaptık. Kamuda tasarruf tedbirleri genelgesine riayet edilmesi konusunda talimatlarımızı verdik. Söz konusu çalışmalarda milletimiz için kamu hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi gerekliliğinin vurgusunu yaptık." ifadelerini kullandı.

Kılıç, toplantıda, geçen yıl yapılan çalışmalar, bu yıl için planlanan çalışmalar, hizmet içi eğitimler, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği konularının görüşüldüğünü belirterek, "Koronavirüsle mücadele tedbirlerinin de görüşüldüğü toplantıda, ödeneklerin düzenli kullanılması, tasarruf tedbirleri, daire amirlerince kurum denetimlerinin düzenli yapılması, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması, vatandaş memnuniyeti, insan odaklı hizmet anlayışı ve kurumlardan beklentiler konuları da ele alındı." diye konuştu.