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Ulus'ta da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel
Ulus'ta da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo Televizyonu Ulus Yerleşkesi'ne yapılan Türkiye'nin en uzun ikinci bayrak direği törenle açıldı.

ULUS, BARTIN (DHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo Televizyonu Ulus Yerleşkesi'ne yapılan Türkiye'nin en uzun ikinci bayrak direği törenle açıldı. 115 metre uzunluğundaki direğe 1453 metrekarelik Türk bayrağı çekildi. Türkiye'nin en uzun ikinci bayrak direği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın katıldığı törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 115 metre uzunluğundaki direğe 1453 metrekarelik Türk bayrağı çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğluy,  "Bizler bakanlık olarak yaptığımız dünya ölçeğindeki büyük projelerde aslında bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Marmaray'da, Avrasya Tüneli'nde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, dünyanın transit merkezi İstanbul Hava Limanı'nda bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda 18 Mart 2012'de de Çanakkale Köprüsü'nde yine bayrağımızı tüm dünyanın gözleri önünde gururla dalgalandıracağız" dedi.


Ulus'ta da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Ulus'ta da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Ulus'ta da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Ulus'ta da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Ulus'ta da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Ulus'ta da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Ulus'ta da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Ulus'ta da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Ulus'ta da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Ulus'ta da dev Türk bayrağı göndere çekildi

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Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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