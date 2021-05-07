Ulus Mahallesi'nin yağmur suyu sorunu çözülüyor
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Ulus Mahallesi'nin yağmur suyu sorunu çözülüyor

Ulus Mahallesi'nin yağmur suyu sorunu çözülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından kent merkezinde 50 noktada planlanan yağmursuyu drenaj sondajları yapım işi Ulus Mahallesi'nde devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından kent merkezinde 50 noktada planlanan yağmursuyu drenaj sondajları yapım işi Ulus Mahallesi'nde devam ediyor.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından kent merkezinde tespit edilen 50 ayrı noktaya yağmur suyu tahliyesi amacıyla drenaj sondajı açılıyor. Yatırım bedeli 2 milyon 100 bin TL olarak belirlenen proje ile sokak ve caddelerde yağmursuyu sorununun çözülmesi hedefleniyor.

"Drenaj kuyuları açılıyor"

Proje kapsamında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların yıllardır yaşadıkları yağmur suyu sorununa neşter vuruldu. Yağış suları sondajlar vasıtasıyla birikinti oluşturmadan yer altı doğal yapısına boşaltılacak. Haziran ayında tamamlanması hedeflenen çalışmalar kapsamında mahallede sorun yaşanan noktalara toplam derinliği 4 bin 200 metre olan 35 cm çapında yağmursuyu drenaj kuyuları açılıyor.

Ulus Mahallesi Orhan Veli Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanı Necdet Erol'a mahalle muhtarı Celal Gödüç eşlik etti. Muhtar Gödüç, caddenin yıllardır yağmur suyu birikmesi nedeniyle sorun yaşadığını anlatarak, konunun çözüme kavuşturuluyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA

Ulus Mahallesi'nin yağmur suyu sorunu çözülüyor
Ulus Mahallesi'nin yağmur suyu sorunu çözülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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