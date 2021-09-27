Ulus Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

Bartın'da Ulus Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

???????Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ulus 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, köylerdeki sorunların çözümü için tüm kurumlarla ve paydaşlarla çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Devletin sunduğu imkanları vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kullanmanın gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Kılıç, "Köylerimize yapılan ve yapılacak yatırımların değerlendirilmesi hususunda muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.

İl Genel Meclis Üyesi Kadir Saraç, İl Genel Meclis Üyesi Atnen Aydoğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür Vekili Uğur Ünal ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda, 2021 KÖYDES faaliyetleri, 2022 yılı tahmini bütçe ve köylere yapılan yatırımlar görüşüldü.???????