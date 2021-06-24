Ulus Kaymakamı Kılıç'tan Orman Okulu, Tahnit Müzesi ve Doğa Bilim Merkezi'nde inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulus Kaymakamı Kılıç'tan Orman Okulu, Tahnit Müzesi ve Doğa Bilim Merkezi'nde inceleme

Ulus Kaymakamı Kılıç'tan Orman Okulu, Tahnit Müzesi ve Doğa Bilim Merkezi'nde inceleme
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ağaköy'de yapımına başlanan Orman Okulu, Tahnit Müzesi ve Doğa Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ağaköy'de yapımına başlanan Orman Okulu, Tahnit Müzesi ve Doğa Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kılıç, gazetecilere, Küre Dağları Milli Parklar Müdürlüğünce projelendirilen merkezin ilçenin turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Projenin bir ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını aktaran Kılıç, "Küre Dağları'nın eteklerinde yer alan ilçemize katma değer katacak bu tarz projelerin artması noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

İnceleme gezisine, Küre Dağları Milli Parklar Müdürü Ali Bozkurt, Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Ünal ile Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği Başkanı Satı Lütfi Okçu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Fahrettin Koca Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ulus Kaymakamı Kılıç'tan Orman Okulu, Tahnit Müzesi ve Doğa Bilim Merkezi'nde inceleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 12:00:21. #1.13#

title