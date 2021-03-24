Ulus Kaymakamı Kılıç'tan köy ziyaretleri
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Ulus Kaymakamı Kılıç'tan köy ziyaretleri

24.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:51
Ulus Kaymakamı Kılıç'tan köy ziyaretleri

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, ilçeye bağlı Kadıköy, Dörekler ve Ağaköy köylerini ziyaret etti.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, ilçeye bağlı Kadıköy, Dörekler ve Ağaköy köylerini ziyaret etti.

Köylerde incelemelerde bulunan Kılıç, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

???????Kılıç, yaptığı açıklamada, ziyaretlerde vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunma, sorun ve önerileri yerinde dinleme imkanı bulduklarını belirtti.

Vatandaşlara hizmet etmek için görevde olduklarını vurgulayan Kılıç, "Vatandaşlarımızla yaptığımız istişareler sayesinde hızlı çözümler üretebiliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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