Ulus Kaymakamı Kılıç'tan belediye başkanlarına ziyaret - Haberler
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Ulus Kaymakamı Kılıç'tan belediye başkanlarına ziyaret

Ulus Kaymakamı Kılıç'tan belediye başkanlarına ziyaret
AA / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez ve Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can'ı ziyaret etti.

ULUS, BARTIN (AA) - Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez ve Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can'ı ziyaret etti.

Kılıç, gazetecilere, ziyaretlerinde ilçede yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler ve projeler hakkında belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

İlçeye değer katacak her türlü çalışmanın takipçisi ve destekçisi olacaklarını kaydeden Kılıç, "Bunun yanında öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hususunda başkanlarımızla istişarelerde bulunduk. Belediyelerimizle istişare ve iş birliği yaparak ilçemizi kalkındırma gayesiyle vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize güzel hizmetler sunacağız." diye konuştu.

Ulus İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok ve Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Ünal'ın da katıldığı ziyaretlerde vatandaşların talepleri, ilçede devam eden yatırımlar, belediye hizmetleri ve öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler konusunda istişarelerde bulunuldu.

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AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri

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