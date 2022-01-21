Ulus Kaymakamı Kılıç, öğrencilerle buluştu

ULUS, BARTIN (AA) - Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Şehit Musa Aytar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonuna ziyarette bulundu.

Kılıç, gazetecilere, öğrencilerin kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin kendilerine bir hedef belirleyip o hedefe ulaşmak için disiplinli ve programlı şekilde derslerini takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Devletimizin imkanları öğrencilerimiz için en doğru şekilde kullanılmaktadır ve öğrencilerimizin başarılarıyla mutluluk duymaktayız. Öğrencilerimizin ihtiyaçları olduklarında devletimizin kapılarını kendilerine her zaman açıktır." dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Ali Bitkin, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Başköy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok'un da yer aldığı ziyarette, öğrencilerin yurttaki barınma şartları, temizlik, yemek, güvenlik ve salgın tedbirleri açısından incelemelerde bulunan Kılıç, öğrencilerle yemek yedi.???????