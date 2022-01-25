Ulus Kaymakamı Kılıç, karla mücadele çalışmalarını inceledi

ULUS, BARTIN (AA) - Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, köyleri ziyaret ederek karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Kılıç, gazetecilere, ilçede etkili olan kar yağışı sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çalıştıklarını söyledi.

Mesai kavramı gözetmeksizin, gece gündüz sahada ekiplerle vatandaşların hizmetinde olduklarını ifade eden Kılıç, "Tüm imkanlarımızı kullanarak karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyoruz. Hava koşullarından dolayı meydana gelen elektrik arızalarını da muhtarlarımız aracılığıyla takip ediyor ve ilgili kurum ve kuruluşlarla anında paylaşarak onarım çalışmalarını yakından takip ediyoruz." dedi.

Kılıç, ekiplerin 24 saat esasına göre mesaide olduklarını belirterek, şu ana kadar ilçede herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.