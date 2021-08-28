Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor
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Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bartın'ın Ulus ilçesinde 6 yıldır antrenörlük yapan Erdoğan Ercan, geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde 6 yıldır antrenörlük yapan Erdoğan Ercan, geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Ulus ilçesinde 6 yıldır Ulus Çınar Spor Kulübü'nün antrenörlüğünü sürdüren Rehberlik Öğretmeni Erdoğan Ercan, 20 yıldır da küçük yaş gruplarını çalıştırıyor. Ercan, "Bu senede 9, 10, 11 ve 12 yaş grubunda 30 öğrenci grubunda ekibimiz var. Bu kursumuzu Halk Eğitim bünyesinde açmış bulunmaktayız. Burada yetiştireceğimiz çocuklarımızı çınar spor bünyesinde ilerleyen zamanlarda yetenekli olanları biraya toplayıp müsabakalara katılmalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda pandemi sürecinde çocuklarımız spordan uzaklaştılar. Oyunu gerçek hayatta değil de bilgisayar ve tablette oynadıkları için çocuklarımızın dışarıda top oynaması bisiklete binmesi yüzmesi güreş yapması diğer etkinlikleri değişimlerine gelişmelerine katkı sağlıyor. Bizim amacımızda 30 öğrenci kursiyerimiz var. Bu öğrencilerimize sağlıklı bir şekilde futbol eğitimlerini alırken aynı zamanda sağlıklı yaşamı hayatlarını her döneminde sürdürebilmesi sporun içinde olması yetenekli olanların bu alanda geliştirebilmesi için profesyonel anlamda devam ettirebilmeleri için imkan sağlamak hedeflerimiz arasında. Bu anlamda Ulus Çınar Spor bünyesinde bu öğrencilerimizi ilerleyen yıllarda müsabakalar sokacağız" dedi. - BARTIN

Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Ulus Çınar Spor Kulübü, geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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