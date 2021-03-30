Ulus Belediye Başkanı Uzun'dan esnaf ziyaretleri
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Ulus Belediye Başkanı Uzun'dan esnaf ziyaretleri

Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel
Ulus Belediye Başkanı Uzun'dan esnaf ziyaretleri

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Uzun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tüm ülkede olduğu gibi ilçede de alınan tedbirlere hassasiyetle uyulması gerektiğini vurguladı.

Mücadelede her türlü sonucun vatandaşlara bağlı olduğuna işaret eden Uzun, "Kurallara uyulduğu takdirde salgın azalacak ve normal hayatımıza daha hızlı kavuşacağız." dedi.

Uzun, gerek belediye gerekse hükümet nezdinde yapılan yatırımlarla ilçeyi daha yaşanabilir bir kent haline dönüştürmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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