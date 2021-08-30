Ulus Atatürk Anıtı restore edildi
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Ulus Atatürk Anıtı restore edildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Ulus Atatürk Anıtı restore edildi Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi iş birliği ile yıllardır yıpranan "Ulus Atatürk Anıtı" restore edildi.

Ulus Atatürk Anıtı restore edildi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi iş birliği ile yıllardır yıpranan "Ulus Atatürk Anıtı" restore edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet döneminin en önemli miraslarından biri olan "Ulus Atatürk Anıtı" için Haziran 2021 tarihinde başlattığı konservasyon çalışmalarını tamamladı. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nin yenileme maliyetini karşıladığı anıt ve çevresi, 94 yıl aradan sonra ilk kez aslına uygun olarak restore edilerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yetiştirildi.

Atatürk Heykeli yeni görünümüyle Başkent'in simgesi olmaya devam edecek

Tarihi dokuya zarar vermeden titizlikle restore edilen anıtın yeni ve tertemiz bir görünüme kavuştuğunu belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kurtuluşumuzun simgesi olan Ulus Atatürk Anıtı'nın konservasyon çalışmasına 19 Haziran 2021 tarihinde başladık. Hedefimiz 30 Ağustos tarihine yetiştirmekti. Sayın Başkanımızın göreve gelir gelmez ilk taleplerinden biri anıtın yapılmasıydı. Bu anıtı halk yapmıştı. Yine restorasyon çalışmasını Ankara halkı yaptı. Yaklaşık 260 bin TL bir harcama oldu. Sadece anıtı değil çevre düzenlemesini de yaptık. 94 yıl aradan sonra ilk kez bu kadar kapsamlı bir çalışma yaptık. Çalışmaların maliyetini karşılayan ve iş birliği yaptığımız Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum."

"Organize sanayi bölgeleri belediyelerin büyük destekçisi"

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına karşı sorumluluklarının olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyükşehir Belediyesi ile değişik iş birlikleri yapıyoruz. Bu kapsamda Atatürk Anıtı'nın restorasyonunu üstlendik. Yaklaşık restorasyon 2,5 ay sürdü. Organize Sanayi Bölgeleri belediyelerin büyük destekçisi. Anadolu Organize Bölgesi'nin bulunduğu topraklar Kurtuluş Savaşı'nın başladığı topraklar. Restorasyonu için ekibi İzmir'den çağırarak görevlendirdik. Ekip geldi ve heykeli mekanik olarak temizlediler. Heykelin arızalı kısımlarını tespit ettiler ve tamir ettiler. Ankara'ya yapılan ufak bir hizmeti halkın görüşüne 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sunuyoruz.

Ulus Atatürk Anıtı restore edildi
Ulus Atatürk Anıtı restore edildi
Ulus Atatürk Anıtı restore edildi
Ulus Atatürk Anıtı restore edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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