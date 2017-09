Ulupark'ta İtiraz Süreci Açık

Ulupark'taki mevcut otoparkın yerine yapılacak olan katlı otopark ile ilgili CHP Grubu'nun önergesi üzerine konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, söz konusu değişiklikle ilgili kararın askıda olduğunu ve önergeyle değil, kanun gereği askıdaki karara itiraz yolunun açık olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıyı CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de takip etti. Mecliste, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan merkez Şehzadeler ilçesindeki Yarhasanlar Şubesi, MASKİ Genel Müdürlüğüne 5 yıllığına tahsis edildi. Gündem maddeleri arasında CHP Grubu'nun Akhisar'a spor alanları yapılması önergesi de yer aldı. Önerge üzerine konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Akhisar'da Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ile bir mutabakatımız var. Mevcut kulübün hazırlamış olduğu tesisleri noktasında bir proje bize iletildi. Bununla ilgili Fen İşleri Dairemiz yaklaşık maliyet çalışmalarını yapıyor. Ruhsatı Akhisar Belediyesinden bekliyoruz" dedi.

"Her şey belgeleriyle ortada"

Mecliste yine CHP Grubu tarafından Ulupark'ta mevcut bulunan otoparkın yerine yapılması planlanan katlı otopark önergesi de gündeme geldi. 88 meclis üyesinin oybirliğiyle alınan kararın şu an askıda olduğunu hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kanun gereği itirazın oraya yapılacağına dikkat çekti. Öte yandan Başkan Ergün, meclis toplantısına katılmayan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin Ağustos ayı toplantısındaki iddialarını da hatırlatarak, "Geçen ay burada bir sıkıntı yaşadık. Mehmet Bey'in iddiaları vardı. İddiaları noktasında bugün bir sunum hazırlamıştık. Ancak kendisi bugün burada yok. O yüzden gündeme getirmiyoruz. O sunumda kimin yalan söylediği, kimin söylemediği her şey belgeleriyle ortada" dedi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından bir sonraki toplantının 10 Ekim Salı günü, saat 18.00'de gerçekleştirilmesi üzere meclis birleşimine son verildi.