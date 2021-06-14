Ulukoza'dan 200 bin liralık hibe için başvuruda son hafta

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin markası ULUKOZA, 200 bin TL'lik hibe çağrısının değişen şartlarını paylaştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin markası ULUKOZA, 200 bin TL'lik hibe çağrısının değişen şartlarını paylaştı. Başvurular için son tarihin 20 Haziran olduğu vurgulandı.

Her yıl 300'e yakın girişimci adayı iş fikri sahibine 200 bin lira hibe desteği veren TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı'nın resmi uygulayıcı kuruluşu olan Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin BİGG4tech ULUKOZA çağrısı açıldı. Çağrı ile ilgili çevrimiçi seminerde girişimcilik ekosistemi masaya yatırıldı.

"Cari açık teknoloji ile kapanır'

Girişimcilerin hibe desteği almaları için ücretsiz verilecek eğitim ve mentörlük hizmetleri için süreç işlerken BİGG4tech ULUKOZA hakkında bilgilendirme semineri düzenledi. Bursa

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO) Projeler ve Ticarileştirme Koordinatörü Erkin Bilaloğlu, "Girişimciliğin desteklenmesinin temelde 3 sebebi var. Bunlar; işsizlik, cari açık ve orta gelir tuzağı. Bütün dünya büyüme eğiliminde, ülke olarak biz de büyüme gösteriyoruz ama halen cari açık veriyoruz. Bu açığı kapatabilmek için teknoloji üretmeli, ikame etmeli ve satmalıyız. 2030 yılında dünya nüfusunun yüzde 65'i orta gelirli olacak ve bu durum, yatırım çekme noktasında rekabeti kızıştıracak. Günümüzde girişimler, geleneksel işletmelerden daha çok hızlı ölçeklenebilir işletmeler için kullanılıyor ve geleneksel girişimcilikten farklılaşıyor" diye konuştu.

Mezuniyet şartı kaldırıldı

Bursa Uludağ TTO Girişimcilik ve Şirketleşme Koordinatörü Yarenur Türe de başvuru süreci ile ilgili "İş fikrinizle yaptığınız başvuru, uzman ekip tarafından değerlendiriliyor. Ardından eğitim, rehberlik ve kuluçka aşamalarının olduğu bir kampa alınıyorsunuz. Yaklaşık 2 ay süren kampta iş planları yazılmaya başlanıyor. Ardından başlayan birebir mentorluk sürecinden sonra TÜBİTAK tarafından uygun bulunursanız 200 bin TL'lik hibeyi almaya hak kazanıyorsunuz. İş fikrini ispatlayacak bir çıktı almanız yeterli. Çağrıdaki mezuniyet şartı da kaldırıldı. Geçmiş dönemlerde 10 yıl şartı vardı ama artık ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı ya da mezun olmuş herkes başvurabilir. Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşama kapsamında destek almamış olmanız gerekiyor. Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamanız da gerekiyor. 20 Haziran'a kadar www.ulukoza.com web sitesindeki formu doldurup başvurunuzu yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı