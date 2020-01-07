Ulukışla ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Haberler » Güncel » Ulukışla ilçesinde eğitime bir gün ara verildi - Haber

Ulukışla ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

07.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:20
Ulukışla ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

'nin ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ilçe merkezinde ve köylerde bugün eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler