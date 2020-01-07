Ulukışla ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

07.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:20

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ilçe merkezinde ve köylerde bugün eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA