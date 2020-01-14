Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)
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Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)

TOPRAĞA VERİLDİLERNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes Subaşı'nın cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

14.01.2020 19:29 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:29
Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Niğde'nin ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes 'nın cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Hacıbekirli köyünde helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kaynak: DHA
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