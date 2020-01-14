Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı- Yeniden

14.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:45

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyündeki bir evde, mangaldan çıktığı belirtilen yangında 2'si çocuk, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Evde bulunanların, mangaldaki ateşin kapıyı tutuşturduğu için dışarı çıkmayı başaramadıkları belirtildi.

Hacıbekirli köyünde saat 00.30 sıralarında Subaşı ailesine ait müstakil evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pencereden atlayan Murat Subaşı (50), Necati Doğan (54) ve Nuray Doğan (51) yangından yaralı olarak kurtuldu. Yangın sırasında evin bir kısmı çöktü. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede, Mukaddes Subaşı (51), Fadime Doğan (26), Necati Doğan (5) ve Murat Muhammet Doğan'ın (2) cesetlerine ulaşıldı.

Kaynak: DHA