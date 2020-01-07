Ulukışla'da okullara kar tatili (3)
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Ulukışla'da okullara kar tatili (3)

MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDINiğde'nin Ulukışla ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki özel bir firmaya ait olan alçı şantiyesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle 1 işçi mahsur kaldı.

07.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:08
Ulukışla'da okullara kar tatili (3)

MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

'nin ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki özel bir firmaya ait olan alçı şantiyesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle 1 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, şantiyeye güçlükle ulaştı. Yer yer 1 metreyi bulan karda yürütülen çalışmalar sonucu ismi açıklanmayan işçi kurtarıldı.

Ali KADI/NİĞDE


Kaynak: DHA
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