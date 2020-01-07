Ulukışla'da okullara kar tatili (3)

07.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:08

MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

Niğde'nin Ulukışla ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki özel bir firmaya ait olan alçı şantiyesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle 1 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, şantiyeye güçlükle ulaştı. Yer yer 1 metreyi bulan karda yürütülen çalışmalar sonucu ismi açıklanmayan işçi kurtarıldı.

Ali KADI/NİĞDE

Kaynak: DHA