Ulukışla'da okullara kar tatili (2)

07.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:31

ULUKIŞLA'DA KÖY YOLLARI KAPANDINiğde'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı felç etti. İlçe merkezinde 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Niğde- Adana karayolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ulukışla'nın birçok köy yolu ise ulaşıma tamamen kapandı. Ekipler, yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: DHA