Ulukışla'da okullara kar tatili (2)
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Ulukışla'da okullara kar tatili (2)

KÖY YOLLARI KAPANDINiğde'nin Ulukışla ilçesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı.

07.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:48
Ulukışla'da okullara kar tatili (2)

KÖY YOLLARI KAPANDI

'nin ilçesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Niğde- Adana yolunda, ulaşımda aksama meydana geldi. Ulukışla'nın birçok köy yolu ise ulaşıma kapandı. Ekipler, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA (Niğde),


Kaynak: DHA
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