Ulukışla'da okullara kar tatili (2)
KÖY YOLLARI KAPANDINiğde'nin Ulukışla ilçesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı.
07.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:48
KÖY YOLLARI KAPANDI
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Niğde- Adana yolunda, ulaşımda aksama meydana geldi. Ulukışla'nın birçok köy yolu ise ulaşıma kapandı. Ekipler, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA (Niğde),
Kaynak: DHA