Ulukışla'da okullara kar tatili

07.01.2020 08:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:28

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini açıkladı. Şahin, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Kaynak: DHA