Ulukışla'da okullar tatil edildi

07.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:49

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle taşımalı eğitim ve köylerde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kaynak: DHA