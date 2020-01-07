Ulukışla'da okullar tatil edildi
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Ulukışla'da okullar tatil edildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

07.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:49
Ulukışla'da okullar tatil edildi

'nin ilçesine bağlı köylerde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın okullar tatil edildi.


Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle taşımalı eğitim ve köylerde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı açıklandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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