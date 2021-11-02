Ulujen'in "Yenilenebilir Hidrojen Gazı" projesine ödül

İZMİR (Habermetre) - Türkiye'nin ilk temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu fikir maratonu (ideathon) etkinliği, BEST For Hydrogen adı altında İzmir'de Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Organizasyona atıl metallerden ve atık asitlerden elde ettikleri yenilenebilir hidrojen gazı projesi ile katılan Ulujen Takımı, ilk 3 proje arasına seçilmeyi başardı.

Tematik bir alanda yenilikçi fikirler ve uygulanabilir çözümler üretmek üzere katılımcıların bir araya geldikleri 1-2 günlük sürelerde gerçekleştirilen açık inovasyon etkinlikleri olan ideathonlarda, farklı eğitim, deneyim, yaş ve ilgi alanlarına sahip kişilerin ekipler halinde çalışarak yenilikçi fikirler ortaya çıkarabilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda ilki İzmir'de gerçekleştirilen etkinliğe katılan Ulujen takımının proje fikri, atık metallerden ve atık asitlerden yenilenebilir hidrojen gazı elde etmek oldu. Grup, hidrojeni hem atıklardan üretmeyi, hem depolamayı hem de kendi yapacakları yakıt pilleri ile atıklardan ürettikleri hidrojenden elektrik üretmeyi planlıyor. En iyi 3 proje arasına seçilen Ulujen Takımı'nın kaptanlığını yapan Mustafa Rauf Kabakçıoğlu, "Biz bu projemizde atık metallerden ve atık asitlerden yenilenebilir hidrojen gazı elde ediyoruz. Biz hidrojeni hem atıklardan üretiyoruz hem kendimiz depoluyoruz hem de kendi yapacağımız yakıt pilleri ile atıklardan ürettiğimiz hidrojenden elektrik üretmeyi planlıyoruz. İlk etapta bizim amacımız belediyelerin atıklarından yürüyüş yollarının aydınlatılması ve üniversitenin atıklarından üniversitenin elektriğini karşılamaya talibiz" diye konuştu.

REKTÖR KILAVUZ'DAN ÖZEL TEBRİK

İlki İzmir'de düzenlenen ideathonda başarı elde eden Ulujen Takımı'nı ağırlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik etti. Kılavuz, Üniversite yönetimi olarak bilimsel projelerin destekçisi olmaya devam edeceklerini aktardı

Ulujen Takımı; Mustafa Rauf Kabakçıoğlu (Takım kaptanı), Selin Kahya, Soner Üreden ve Kağan Çiçekdağ'dan oluşuyor. Projeye BUÜ akademisyenleri N. Kamil Salihoğlu, Taner Yonar ve A. Alper Özalp destek veriyor.

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