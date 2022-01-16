Ulugöl Tabiat Parkı'nda öğrenciler için motivasyon kampı düzenlendi - Haberler
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Ulugöl Tabiat Parkı'nda öğrenciler için motivasyon kampı düzenlendi

Ulugöl Tabiat Parkı'nda öğrenciler için motivasyon kampı düzenlendi
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Türkiye'nin 36. Doğal Tabiat Parkı Ulugöl'de gerçekleştirilen motivasyon kampında 9 ilçeden öğrenciler bir araya geldi.

Türkiye'nin 36. Doğal Tabiat Parkı Ulugöl'de gerçekleştirilen motivasyon kampında 9 ilçeden öğrenciler bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, Gölköy Belediyesi ve Gölköy Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda lise ve üniversite öğrencisinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı.

Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen Ulugöl'de düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kar yağışı altında yürüyüş yaptı, müzik eşliğinde eğlendi.

Belediye Başkanı Güler, burada yaptığı konuşmada, kampın amacının öğrencileri eğlendirmek ve dinlendirmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel yerlerinden birinde olduklarını belirten Güler, şöyle konuştu:

"Burada 9 ilçemizden gelen öğrencilerimizle motivasyon kampı gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızla kamp yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizi güzel bir hafta sonunda dinlendirmek, eğlendirmek. Çok güzel bir program hazırlandı. Burası bir tabiat harikası. Müzik var, çoban ateşi var, sıcak yemeklerimiz var. Aynı zamanda burada su sporlarını yapacağımız çok kıymetli hocalarımız da var. Burası tam anlamıyla festival havasında."

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ordu dört mevsim yaşanılabilir bir şehir. Kışı da yazı da her mevsimi güzel." ifadesini kullandı.

Etkinlik, Ordu Doğada Yaşam ve Kano Derneği üyeleri tarafından Ulugöl'de yapılan kano gösteriyle tamamlandı.

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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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Türkiye'nin 36. Doğal Tabiat Parkı Ulugöl'de gerçekleştirilen motivasyon kampında 9 ilçeden öğrenciler bir araya geldi.

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