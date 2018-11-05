Ulugöl'e Mescit İnşa Ediliyor

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin "36'ncı Tabiat Parkı" olan Ulugöl'e İkizce ilçesindeki tarihi Laleli Camisi'den esinlenerek mescit ve şadırvan yapılıyor.

Şehir merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden ziyaretçi akınına uğruyor. Günlük ziyaretçi sayısının ortalama bin, hafta sonu veya bayram tatillerinde ortalama 5 bin kişilik bir ziyaretçi akınına uğrayan Ulugöl'de, ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için mescit ve şadırvan inşa ediliyor.

İkizce ilçesindeki tarihi Laleli Camisi'den esinlenerek inşa edilecek olan, bir benzer örneği Altınordu sahilinde bulunan mescit ve şadırvan, çevresiyle uyumlu olacak şekilde planlandı. 54 metrekare olan zemin katı erkeklerin, 32 metrekare olan üst katı ise kadınların namaz kılabileceği şekilde düzenlenecek olan mescidin mihrap, minber, kürsü ve mahfil kirişleri de ahşap oyma işçiliği ile inşa edilecek. 798 bin liraya ihale edilen mescit ve şadırvan, Aralık ayında ibadete açılacak.

Bugüne kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2,5 milyon lira harcanarak tanıtım ve ikaz levhaları, piknik üniteleri, elektrik hattı yapımı, çevre ihata, turnike, taş duvar, kameriyer, bulaşık yıkama ünitesi, barbekü, çeşme ve çöp kovaları, çocuk oyun alanı, iskele ve ahşap korkulukları yapılan Ulugöl'ü 2017 yılında 46 bin 680 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2018 yılı Ocak-Ekim ayları arasında ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı ise 70 bini aştığı kaydedildi. - ORDU