Uludereli öğrenciler uzayı keşfedecek
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Uludereli öğrenciler uzayı keşfedecek

26.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:31

Uludereli öğrenciler uzayı keşfedecek Şırnak'ın Uludere ilçesinde ortaokul öğrencileri için fen ve uzay sınıfı açılışı gerçekleştirildi.

Uludereli öğrenciler uzayı keşfedecek

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde ortaokul öğrencileri için fen ve uzay sınıfı açılışı gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki Üçtepe Ortaokulunda fen ve uzay sınıfı açılışı gerçekleşti. Açılışa Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, belediye ve belde başkanları ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde Vali Ali Hamza Pehlivan'ı çiçeklerle karşılayan öğrenciler daha sonra beraber kurdele kesti.

Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, fen ve uzayı öğrencilere sevdirmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Demirtaş, "Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesi çerçevesinde ilçe genelinde yaptığımız 27'inci tasarım beceri atölyelerinden biri olan Üçtepe Ortaokulu fen ve uzay sınıfı, fen ve uzay bilimlerini öğrencilere sevdirmek, hayal güçlerini arttırmak ve dersleri uygulamalı olarak işlemek amacıyla açılmıştır. Sınıf yaklaşık 35 bin lira maliyetle yapıldı. Sınıftan Şenoba bölgesindeki tüm öğrenciler yararlanacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ile beraberindekiler fen ve uzay sınıfını gezerek incelemelerde bulundu.

Uludereli öğrenciler uzayı keşfedecek
Uludereli öğrenciler uzayı keşfedecek
Uludereli öğrenciler uzayı keşfedecek
Uludereli öğrenciler uzayı keşfedecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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