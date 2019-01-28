Uludere Kayyum Hizmetleri ile Güzelleşiyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye başkanlığına kayyum olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı Fatih Yakınoğlu tarafından hayata geçirilen projeler ilçeye farklı güzellikler katıyor. Bir çok projeye imza atan Yakınoğlu, ilçenin ara sokak ve mahallelerinde çöp kirliliğinin önüne geçilmek için özel imal edilen çöp konteynırları yerleştirdi.

Uludere'de kayyum olarak görevlendirilen Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Yakınoğlu, hayata geçirdiği çalışmalarla ilçeye yeni bir imaj getirdi. Kanun Hükmünde Kararname ile 2 yıldır görev yapan Kaymakam Yakınoğlu belediyenin tüm imkanlarını vatandaş için seferber etti. Yolları hazır asfaltla yapılan ilçede 10 büyük çocuk parkı yaptırdı. İlçede bulunan derenin ıslah çalışmaları tamamlandı. Modern çöp konteynırlarını devreye sokan kayyum bu çalışma ile ilçede kirliğin önüne geçti. Kayyum zamanında ilk defa ilçede bir halı saha yapıldı. Mesire alanı, dinlenme yerleri, piknik alanları ve daha bir çok projeye imza atan kayyum ilçeye renk katacak projelerine devam edeceğini dile getirdi. Yakınoğlu, "Uludere kaymakamı aynı zamanda belediye başkan vekili olarak ilçede görev yaptığım süre zarfında bir çok projenin hayata geçmesi için çaba sarf ettik. Belediyenin tüm imkanlarını ilçemize seferber ettik. Çöp konteynırları görüntü kirliliği oluşturduğu için modern konteynırlar getirttik. Buralarda kışlar biraz sert geçtiğinden bir çok projemiz yarıda kalmıştı. İnşallah nasip olursa ilkbahar aylarında tamamlamayı amaçlıyoruz" dedi.

İlçenin harabe yığınından modern bir görünüme kavuşmasını sağlayan kayyum bölge halkının takdirini aldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA