Uludere Kaymakamı Yakınoğlu'na vatandaşlardan hüzünlü veda

21.08.2019 12:01

Şırnak'ın Uludere Kaymakamı iken Düzce'nin Gümüşova Kaymakamlığına atanan Mehmet Fatih Yakınoğlu, vatandaşlar ile vedalaştı. Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Şırnak'ın Uludere ilçesine yaklaşık 3 yıl önce kaymakam olarak atanan Mehmet Fatih Yakınoğlu, son kararname ile Düzce'nin Gümüşova Kaymakamlığı görevine atandı. Kaymakam Yakınoğlu için Uludere'de veda töreni düzenlendi. Bine yakın vatandaş, Kaymakam Yakınoğlu ile vedalaşmak için hükümet konağı önünde toplandı. Kaymakam Yakınoğlu, "3 yıla yakındır Uludere'de kaymakamlık görevini yapıyorum. Buralar çok güzel ancak eminim ki daha da güzel olacaktır. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece hiçbir güç aramızı bozamayacaktır. Son günümde beni uğurlamaya gelen değerli hemşehrilerime çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Ben bayrağı bir kaymakamdan devraldım, şimdi başkasına devrediyorum. Bu kutsal mesleğe başka ilçede devam edeceğim. Burada bulunmanız beni çok mutlu etti, tekrar tekrar teşekkür ederim" dedi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, yaptığı çalışmalarla ilçeye renk katan Kaymakam Yakınoğlu'na fahri hemşehrilik belgesi verdi. Ürek, "Bizlere, ilçemize birçok katkı sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. İlçemiz sizin sayenizde çok güzelleşti. Bu kalabalıktan anlaşıldığı gibi çok seviliyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

Berivan Ürek adlı vatandaş kaymakamın gidişinden dolayı çok üzüldüğünü belirtti. Ürek, "İlçe kaymakamımız için hem üzülüyor hem de seviniyoruz. Yıllardır burada yapılmayan tüm yatırımları yaptı. İlçemiz çok güzelleşti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, yolu açık olsun" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA