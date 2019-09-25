Uludere Kaymakamı Solmaz, muhtar ve korucularla bir araya geldi

25.09.2019 12:29

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz muhtar ve korucularla bir araya geldi.



Nilüfer Anaokulu toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Yılmaz, İl Genel Meclis üyeleri, kurum amirleri, muhtarlar ve güvenlik korucuları katıldı. Toplantıda, ilçenin sorunları masaya yatırıldı.



Burada konuşan Kaymakam Solmaz, ilçe genelindeki yatırımları, çalışmaları, yapılacakları ve sorunları masaya yatırmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Bu toplantıda alınan kararlar vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasına vesile olması için kaymakamlık ve kurumlar olarak elimizden geleni yapacağız. Özellikle vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlayacak üretim odaklı projelerin önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi için çalışmalarımız olacaktır. Bu proje ve çalışmalar Uludere'nin potansiyeline uygun iş alanlarında olup vatandaşlarımızın pazar problemini de ortadan kaldıracağız. Kurum amirlerimize varsa soracağınız sorular iletebilirsiniz. Bizlerde sorunları not alacağız ve takip edeceğiz. Sizlerin de kurumlarımızla koordinasyon halinde sorunların çözümüne ortak olmanızdır. Toplantıya katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.



Kaymakam solmaz, ilk toplantıda Uludere ilçesinde yeni projelerin hayata geçmesi için start verdiklerini sözlerine ekledi.



Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA