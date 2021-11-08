Uludere'de yasa dışı avlanan iki şahsa 185 bin liralık ceza

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde yasa dışı avlanan 2 şahsa toplam 185 bin 818 TL para cezası uygulandı.

Gelen ihbar üzerine Uludere'de yasa dışı olarak üç keçi avlayan 2 kişi, Şırnak Doğayı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı. İkisi parçalanmış şekilde bulunan avlanan keçilere el konulurken, 2 şahsa toplamda 185 bin 818 TL para cezası uygulandı. Avlanmakta kullanılan iki adet Kaleşnikof silaha da el konuldu.

(Ayhan Babat/İHA)