Uludere'de trafodaki patlama anı kamerada
Haberler » Güncel » Uludere'de trafodaki patlama anı kamerada - Haber

Uludere'de trafodaki patlama anı kamerada

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde patlayan elektrik trafosu paniğe neden oldu.

10.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:03
Uludere'de trafodaki patlama anı kamerada

ŞIRNAK'ın ilçesinde patlayan elektrik trafosu paniğe neden oldu. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Ödül Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye enerji sağlayan elektrik trafosu aşırı yüklenmeden dolayı patladı. Çevrede paniğe neden olan patlama anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlama nedeniyle elektriklerin kesildiği mahalleye trafodaki arızanın giderilmesiyle enerji verilmeye başlandı.

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler