Uludere'de online 23 Nisan kutlaması
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Uludere'de online 23 Nisan kutlaması

Uludere'de online 23 Nisan kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan öğrencilerle çevrim içi bir araya geldi.

Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan öğrencilerle çevrim içi bir araya geldi.

Ortaköy Habur İlkokulundan Şenoba'ya, Uzungeçit'ten Hilal'e kadar öğrencilerin katıldığı program oldukça coşkulu geçti. Kaymakam Solmaz öğrencilerin bayramlarını kutladıktan sonra öğrenciler söz alarak kimi şarkı söyledi, kimi şiir okudu, kimisi de okullarına olan özlemlerini dile getirdi. Büyük bir ciddiyetle, sevgiyle evlerini süsleyerek bayramı kutlayan öğrenciler, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Kaymakam Solmaz, yoğun katılımdan dolayı öğrencilere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Uludere'de online 23 Nisan kutlaması
Uludere'de online 23 Nisan kutlaması
Uludere'de online 23 Nisan kutlaması
Uludere'de online 23 Nisan kutlaması
Uludere'de online 23 Nisan kutlaması
Uludere'de online 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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