Uludere'de online 23 Nisan kutlaması

Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan öğrencilerle çevrim içi bir araya geldi.

Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan öğrencilerle çevrim içi bir araya geldi.

Ortaköy Habur İlkokulundan Şenoba'ya, Uzungeçit'ten Hilal'e kadar öğrencilerin katıldığı program oldukça coşkulu geçti. Kaymakam Solmaz öğrencilerin bayramlarını kutladıktan sonra öğrenciler söz alarak kimi şarkı söyledi, kimi şiir okudu, kimisi de okullarına olan özlemlerini dile getirdi. Büyük bir ciddiyetle, sevgiyle evlerini süsleyerek bayramı kutlayan öğrenciler, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Kaymakam Solmaz, yoğun katılımdan dolayı öğrencilere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı