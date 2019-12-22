Uludere'de öğrenciler hem öğreniyor hem de üretiyor

22.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:02

Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrenciler, Hem Öğrenciyim Hem Üreticiyim Projesi ile üretime katkıda bulunuyor.



Uludere Kaymakamlığı tarafından Hem Öğrenciyim Hem Üreticiyim Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrencilere 6 hafta boyunca teorik eğitimler verildikten sonra arıcılık malzemeleri hibe edilecek. Öğrenciler bu kapsamda bal üretimine katkıda bulunacak.



Konu ile ilgili konuşan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, her projeyi ilk adımından son adımına kadar takip ettiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Hem Öğrenciyim Hem Üreticiyim Projesi ile ilçemizin temel geçim kaynaklarından olan arıcılık hakkında özellikle lise eğitimine başlamış öğrencilerimize teorik ve uygulamalı eğitim verilerek bilinçli üreticiler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu proje özellikle ilçemizdeki 6 lisenin öğrencilerine yönelik planlanmıştır. Arıcılık ile ilgili eğitim almak isteyen öğrencilerimiz eğitimler alacaklardır. Teorik eğitim bittikten sonra her okula verilen kovanlar sayesinde uygulamalı eğitim devam edecektir. Kovanlar belirlenen noktalara konulacak ve öğrenciler haftanın belirli günlerinde uygulamalı eğitime katılacaklardır. Ürettikleri balları satıp okula ve kendilerine maddi kazanç elde edeceklerdir. Lise öğrencilerimizin aldıkları bu eğitim sayesinde, eğitim-öğretim hayatları sonrasında bilinçli bir üretici olarak yapabilecekleri iş imkanlarına sahip olacaklardır. Bu projede emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Uludere Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan da, proje kapsamında 6 hafta boyunca teorik eğitim verileceğini söyledi. İnan, "Teorik eğitimler tamamlandıktan sonra arıcılık malzemeleri hibe edilecek. Başarılı olan her okuldan 12 öğrenciye arı kolonileri ve malzemesi verilecek. Bu anlamda üretilen bal Uludere Belediyesi ve kaymakamlık tarafından satın alınıp öğrencilerin ve okulların eksiklikleri giderilmiş olacak. Bir çok proje gibi bu projenin de startını vermiş olduk" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA