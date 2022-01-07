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Uludere'de çocuklara giyim yardımı

Uludere'de çocuklara giyim yardımı
AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsalda yaşayan çocuklara kışlık giyim yardımı yapıldı.

Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsalda yaşayan çocuklara kışlık giyim yardımı yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Yemişli ve Dağdibi köylerinde yaşayan çocuklar ziyaret edildi, onlara kışlık mont ile bot hediye edildi.

Yardımların süreceği belirtildi.

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AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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