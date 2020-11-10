Uludere'de 1 mahalle, 1 apartman ve 4 ev karantinaya alındı
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Uludere'de 1 mahalle, 1 apartman ve 4 ev karantinaya alındı

10.11.2020 10:08 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:13
Uludere'de 1 mahalle, 1 apartman ve 4 ev karantinaya alındı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 mahalle, 1 apartman ve 5 ev karantinaya alındı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 mahalle, 1 apartman ve 5 ev karantinaya alındı.

Uludere ilçesi merkezi ve köylerinde artan koronavirüs vakaları üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Kurul, 'Salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini düşürmek, yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgına karşı korumak' amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün tavsiyeleri doğrultusunda, Kılaban Mahallesi'ndeki Şafak Apartmanı ve 1 ev, Gülyazı köyündeki Şahbaz Mahallesi, İnceler köyündek 1 ev ile Şenoba beldesi Gazi Mahallesi'nde 2 evde karantina uygulanmasına karar verdi. 


- Uludere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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