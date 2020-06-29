Uludaz Tepesi'ndeki uğur böceklerine vatandaş ilgisi
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Uludaz Tepesi'ndeki uğur böceklerine vatandaş ilgisi

Kahramanmaraş'ın 2 bin 259 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'ne mevsimlik göçle gelen uğur böcekleri, doğaseverler ve fotoğrafçılar kadar yöre halkını da bölgeye çekiyor.

Uludaz Tepesi'ndeki uğur böceklerine vatandaş ilgisi
29.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:20

Kahramanmaraş'ın 2 bin 259 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'ne mevsimlik göçle gelen uğur böcekleri, doğaseverler ve fotoğrafçılar kadar yöre halkını da bölgeye çekiyor.

Yazın yaprakların arasında uçuşan ve tarım zararlısı olarak bilinen yaprak bitleri, beyaz sinek ve tripslerle beslenen uğur böceklerine tepede, taş altında, gevşek bir ağaç kabuğunun altında ya da kuytu yerlerde rastlanabiliyor.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Uludaz Tepesi'nde haziran ayında çoğalan uğur böceklerini görmeye gelenler arasında 95 yaşındaki Fatma Zor da bulunuyor.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Büyüksır Mahallesi'nde yaşayan Fatma Zor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden kimsenin bilmediği tepenin şimdi kalabalıklaştığını söyledi.

İlk kez çocuk yaşlarda çıktıkları tepeye sağlığı el verdiği müddetçe çıkmaya çalıştığını ifade eden Zor, "Burayı özledim. Eskiden buraya ziyaret derdik şimdi kule diyorlar. Çocukken gelir kurban keserdik. Buralara anamız, babamızla gelirdik. Yaz aylarında gelir, namaz kılar, otururduk. Şimdi eski adamların hepsi kayboldu. Buralarda çocukken davar güderdik. Geçen yıl yine gelmiştim. Bu sene de ölmeden buraları gördüm." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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