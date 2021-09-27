Uludaz Tepesi'nde gün batımı şöleni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludaz Tepesi'nde gün batımı şöleni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uludaz Tepesi'nde gün batımı şöleni

Kahramanmaraş'ta Uludaz Tepesi'nde gün batımı sırasında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta Uludaz Tepesi'nde gün batımı sırasında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta olan Uludaz Tepesi'nde gün batımının sunduğu güzelliği izlemek isteyen fotoğrafçılar manzarayı hem fotoğrafladı hem de o eşsiz güzelliğinin keyfini çıkardı.

Uludaz Tepesi'nin gün batımında eşsiz manzarasını görüntülemek için zorlu süreç sonrası Uludaz Tepesi'ne ulaştıklarını söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, "Uludaz Tepesi'nde gün batımını fotoğraflamak isteyenler için harika bir manzara var. Gün batımında eşsiz bir güzellik sunuyor. Fotoğraf tutkunlarını buraya mutlaka bekliyoruz. Burada harika bir ortam var" dedi.

(Fazilet Çomruk/İHA)

Uludaz Tepesi'nde gün batımı şöleni

Uludaz Tepesi'nde gün batımı şöleni

Uludaz Tepesi'nde gün batımı şöleni

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Şevval Şahin Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Cüneyt Çakır Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uludaz Tepesi'nde gün batımı şöleni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 14:01:48. #1.17#