Uludağ yolunda korkutan yangın

Uludağ yolunda bulunan bir restoranda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangın ormanlık sıçramadan söndürüldü. Yangın, saat 22.30 sularında Bursa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ yolu üzerinde ormanlık alanda bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangınları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de trafiği keserek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA