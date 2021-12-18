Uludağ yolu çarpışan otolara döndü

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a çıkan yollar kar yağışıyla beraber çarpışan otolara döndü.

Yoğun kar yağışı altında kalan Uludağ'a yolu zincirsiz ve yas lastikleri ile çıkmayan sürücülerin kazalarıyla doldu. Yolda kayan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar su kanallarına uçtu. Çekicilerin çıkarttığı araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına aldı.

Zirveye çıkmak isteyen sürücüler tek tek durdurulup jandarma ekipleri tarafından denetlenirken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi.