Uludağ ve Palandöken yerine Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında snowboard keyfi

SUR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, yoğun kar yağışı sonrası 5 arkadaş bir ilki gerçekleştirerek, tarihi mekanlarda snowboard keyfi yaşadı. O anları kaydeden grup, sosyal medyada paylaşarak beğeni aldı.

Diyarbakır'da, son 49 yılın en etkili kar yağışının ardından tarihi mekanlar beyaza büründü. Tarihi Sur ilçesi içinde bulunan İç Kale'de, UNESCO Kültür Miras Listesinde yer alan Hevsel Bahçesi manzaralı Millet Bahçesinde 5 arkadaş, Hüsameddin Aslan, Baran Bayar, Tahsin Çacar, Cüneyt Göngür, Barış Adıgüzel, snowbard yaparak metrelerce kaydı. O anları kayıt altına alan arkadaşlar, Uludağ'ı Diyarbakır'a taşıyarak büyük beğeni aldı.

"Kar yağınca tarihi güzellikler ile kayağı birleştirmek istedik"

Diyarbakır'da, uzun aradan sonra ilk defa bu kadar yoğun kar yağışının olduğunu kaydeden Hüsameddin Aslan, tarihi güzellikleri kayak ile birleştirmek istediklerini vurguladı. Aslan, "Uzun zamandır snowbard yapıyoruz, Diyarbakır'da da bu kadar kar yağınca tarihi güzellikler ile kayağı birleştirmek istedik. Kar yağdığı gibi arkadaşlarla ekipmanlarımızı alıp tarihi bölgeye gittik, çok eğlenceliydi. Hz. Süleyman Camii ve surların dibinde kaydık, çok fazla beğeni geldi. Diyarbakır'da kar yağınca yapmaya devam edeceğiz, uzun zamandır bu kadar kar yağmamıştı" dedi. - DİYARBAKIR