Uludağ Üniversitesinde "Hocalı Soykırımı Anma Programı"

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektör Yardımcısı Mehmet Yüce, "Hocalı Katliamı münferit bir olay değildir sadece, olaylar zincirinin bir halkasıdır." dedi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun katkılarıyla BUÜ Azerbaycan Kültür Sanat Topluluğu tarafından "Hocalı Soykırımı Anma Programı" düzenlendi.

Programda konuşan Yüce, hiçbir toplumun, insan onurunu zedeleyecek eylemlere maruz kalmaması gerektiğini söyledi.

Türklerin, dünya üzerinde yaşadığı toprakları yurt edinmek için en fazla can ve kan veren millet olduğunu belirten Yüce, "Bugün Anadolu topraklarının tarihine baktığınız zaman da böyledir. Azerbaycan tarihine baktığınız zaman da böyledir. Türkistan tarihine baktığınız zaman da bu durum maalesef böyledir. Türk milletine yönelik katliamlar ve soykırımlar bitmiyor. Türkiye'nin yanı başında gerçekleşen bu olaydan dolayı büyük üzüntü içindeyiz. Hocalı Katliamı münferit bir olay değildir sadece, olaylar zincirinin bir halkasıdır. Tek başına bu olaya baktığımız zaman olayı bir bütün olarak göremeyiz. Ermenilerin yapmış olduğu soykırım sadece Hocalı ile sınırlı değildir." diye konuştu.

Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Hayyam Daşdamirov da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Daşdamirov, "Azerbaycan olarak her zaman Türk halkının ve devletinin desteklerini hissetmişizdir. İkili ilişkilerde adeta kardeşliğin ne demek olduğunu görmekteyiz. Bizim bu acımızı dünyaya duyurmada yardımcı olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Ocakları Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ise Türk milletinin tarih boyunca çok büyük acılar yaşadığını vurguladı.

Ermenilerin, kullanılmaya açık bir millet olduğunu dile getiren Kırlı, "Kullanılabilir olan milletler de kendisini kollayan ülkelere hizmet ederken 'Ne koparabilirim acaba' hesapları yapmaya başlar. İşte Hocalı'da olan budur. Bu yapılan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bireysel ve özel bir savaş değildir. Asıl hedef, o bölgede zayıflayan Osmanlı Devleti'nin doğu ve güneydoğusuyla ilgili güç biriktirmekti." dedi.

Programın sonunda konuşmacılara birer plaket takdim edildi.

Kaynak: AA