Uludağ Üniversitesi Öğrencileri Zayed'i Kınadı

Uludağ Üniversitesi öğrencileri, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed'i kınadı. Öğrenciler açıklamasında, "Tarihe mal olmuş bir şerefi, tarihin çöplüğünde kaybolacak güruhlar zedeyelemez" dedi.



Uludağ Üniversitesi'ndeki 150'den fazla öğrenci topluluğunun bağlı olduğu Kültür Sanat Toplulukları Birliği, Bilim Toplulukları Birliği, Mesleki Topluluklar Birliği ve Spor Toplulukları Birliği ortak bir basın açıklamasında bulundu. Üniversite Öğrenci Yemekhanesi önünde toplanan ve ellerinde "Çöl kaplanı Fahrettin Paşa" yazılı pankart bulunduran gençler, gerçek dışı ifadeler kullanan BAE Dışişleri Bakanı Zayed'i protesto etti.



Topluluklar adına konuşan İlahiyat Fakültesi Temsilcisi Mehmet Ali Keşkil, yaptığı açıklamada, Uludağ Üniversitesi öğrencileri olarak bu konudaki hassasiyetlerini bütün dünyaya deklare etmek istediklerini vurguladı. "Biz değerlerimizle varız ve bu değerler için yaşarız" diyen Keşkil, "Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Bin Zayed, Fahreddin Paşa'mızın onurunu lekeleme girişiminde bulunmuştur. Bilinsin ki, tarihe mal olmuş hiçbir şeref, tarihin çöplüğünde yok olacak güruhlarca zedelenemez. Bugün burada Cihan Harbi'nin şanlı kahramanı, Medine müdafii, çöl kaplanı Fahreddin Paşa'nın askerlerine hitabını ve yeminini okuyarak kendisini anacağız" şeklinde açıklamada bulundu. - BURSA